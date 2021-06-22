22 июня прошла торжественная церемония захоронения останков воинов Великой Отечественной Войны

18:05, 22 июня 2021, ПАИ

22 июня, в День памяти и скорби на Ступинской высоте состоялась торжественная церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Великолукского района, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Присутствующие почтили память о погибших воинах, которые ровно 80 лет назад встали на защиту русской земли от немецко-фашистских захватчиков.

На церемонии захоронения солдат присутствовала Почётный гражданин Великолукского района, ветеран Великой Отечественной войны и участница боёв за освобождение города Великие Луки и Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков Мария Дмитриевна Сизова.





Сегодня в братской могиле благодаря деятельности поисковых отрядов «Штурм» и «Высота» захоронены 211 погибших солдат и офицеров, поднятых в ходе поисковых работ на территории Великолукского и Новосокольнического районов.



