В России чипирование мозга признали нецелесообразным

11:33, 23 июня 2021, ПАИ

В России федеральная программа по чипированию мозга сейчас не разрабатывается, ее признали нецелесообразной на уровне правительства России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», - сообщили в пресс-службе.

На данный момент чипы вживляются только под кожу кисти или пальца руки, а мозг в ближайшее время чипировать будет «нецелесообразно».