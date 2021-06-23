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Общество

В России чипирование мозга признали нецелесообразным

Фото: Pixabay.com

В России федеральная программа по чипированию мозга сейчас не разрабатывается, ее признали нецелесообразной на уровне правительства России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. 

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», - сообщили в пресс-службе. 

На данный момент чипы вживляются только под кожу кисти или пальца руки, а мозг в ближайшее время чипировать будет «нецелесообразно».  

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