Псковский турбизнес прокомментировал возобновление авиасообщения с Турцией
Представители туристического бизнеса Псковской области прокомментировали газете «Псковская правда» возобновление авиасообщения с Турцией.
«В связи с возобновлением полетов в Турцию псковичи активно переоформляют ранее забронированные туры на новые даты. Наши клиенты — те, кто планировал отдых в Турции — производят доплаты и готовятся к вылету. Есть туристы, которые вчера очень оперативно согласовали новые даты и на конец недели уже запланировали вылет из Санкт-Петербурга», - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.
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