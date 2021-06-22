Псковский турбизнес прокомментировал возобновление авиасообщения с Турцией

17:58, 22 июня 2021, ПАИ

Представители туристического бизнеса Псковской области прокомментировали газете «Псковская правда» возобновление авиасообщения с Турцией.

«В связи с возобновлением полетов в Турцию псковичи активно переоформляют ранее забронированные туры на новые даты. Наши клиенты — те, кто планировал отдых в Турции — производят доплаты и готовятся к вылету. Есть туристы, которые вчера очень оперативно согласовали новые даты и на конец недели уже запланировали вылет из Санкт-Петербурга», - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

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