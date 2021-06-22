Президент России возложил сегодня цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Сегодня глава государства в 80-ую годовщину с начала Великой Отечественной войны почтил память павших бойцов, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента России.
На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной, учащиеся кадетских школ, офицеры Вооружённых Сил России, а так же участники Всероссийского школьного конкурса «Большая перемена». Перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почётного караула.
«Здесь, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства. Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и всё делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям – тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир» - сказал Владимир Путин.
Церемония завершилась минутой молчания.
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Президент России возложил сегодня цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены