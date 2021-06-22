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Происшествия

В Себежском районе осудили нарушителя государственной границы

15 июня 2021 года Себежский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело по обвинению в совершении  преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, а именно, являясь гражданином иностранного государства, мужчина совершил пересечение Государственной границы РФ при въезде в РФ, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
В отношении обвиняемого принято распоряжение Министерства юстиции РФ о нежелательности его пребывания (проживания) в РФ, как иностранного гражданина. Освободившись из мест заключения и находясь на территории Республики Беларусь, он принял решение на незаконное пересечение Государственной границы РФ по личным бытовым мотивам. Реализуя свой преступный умысел, мужчина незаконно пересек Государственную границу РФ и въехал на территорию РФ на автомобиле в качестве пассажира.
В  судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. 
Нарушитель границы признан виновным в совершении   преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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