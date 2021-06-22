Представитель ЦУР Псковской области стал выпускником первой образовательной программы «Цифровые медиакоммуникации в современном мире»

19:13, 22 июня 2021, ПАИ

Завершилась совместная образовательная программа МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Диалог», посвященная современным медиа и коммуникациям. Это первый обширный курс по цифровым медиакоммуникациям, собранный на основе опыта и с участием экспертов-практиков, который реализуется в рамках системы высшего образования России. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Псковском Центре Управления Регионом.

Студентами пилотного курса в большинстве своем стал топ-менеджмент Центров управления регионами (ЦУР) – опытные управленцы, обладающие широким спектром разнообразных компетенций. Псковскую область представлял Василий Александров, заместитель руководителя ЦУР Псковской области.

«Нам повезло участвовать в пилотном образовательном курсе - помимо того, что мы прокачали свои знания, мы можем повлиять на наполнение и формирование курса для следующих слушателей. Это накладывает дополнительную ответственность, но и даёт ещё больше мотивации. Спасибо руководству «Диалог» и МГУ за такую прекрасную возможность!», - отметил Василий Александров.

В числе экспертов и преподавателей программы — декан факультета журналистики МГУ, заведующий кафедрой теории и экономики СМИ Елена Вартанова, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Владимир Квинт, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров, и другие известные специалисты.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский так прокомментировал результаты проекта: «Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что программа удалась! Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог — 5 профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий. Обратная связь от наших студентов, если можно так назвать профессионалов, повышающих квалификацию, говорит о том, что потребность в этих знаниях сейчас была особенно высока. Надеемся, что такие программы, как эта, станут частью системного подхода к образованию в сфере интернет-технологий и медиакоммуникаций».

Все участники успешно справились с курсом и получили диплом государственного образца о повышении квалификации. В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».