Украина предложила УЕФА не проводить в Санкт-Петербурге оставшиеся матчи Чемпионата Европы по футболу
Депутат Украинской Рады Алексей Гончаренко призвал УЕФА отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи чемпионата Европы из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой Facebook депутата
В частности Гончаренко написал, что российские власти ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса и посчитал, что ухудшение эпидемиологической обстановки в России угрожает жизни болельщиков и участников Евро, поэтому лучшим вариантом для УЕФА станет перенос матчей в другие города.
Нпомним, что Петербург уже принял у себя пять матчей чемпионата Европы, среди которых две встречи с участием сборной России. 12 июня отечественная команда разгромно проиграла сборной Бельгии (0:3), а 16 июня победила Финляндию со счетом 1:0.
23 июня в Петербурге должна пройти встреча группового этапа между сборными Швеции и Польши, а 2 июля — матч 1/4 финала.
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Украина предложила УЕФА не проводить в Санкт-Петербурге оставшиеся матчи Чемпионата Европы по футболу
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