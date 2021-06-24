ФОТОФАКТ: Вместо тротуара фруктовая лавка

12:11, 24 июня 2021, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации обратилась читательница. Она рассказала, что не так давно у магазина «Магнит Семейный» на улице Труда в Пскове неизвестные люди начали торговать фруктами. И дело не только в самой уличной торговле, но и в том, что ради этой торговли они сделали пристройку прямо на тротуаре и фактически заняли его.

«Кто разрешил этим людям торговать на тротуаре?» - интересуется читательница и сообщает: «Они сделали мини-пристройку к пекарне, но там они не вмещаются, поэтому решили занять тротуар на подходе к «Семейному магниту». Если кто-то остановился у них купить фрукты, то все, не пройти».

Корреспондент Псковского агентства информации выехал на место и убедился в том, что пристройка с торговой точкой действительно появилась прямо на тротуаре. Людям, которые проходят от остановки общественного транспорта, приходится обходить покупателей на внезапно появившихся торговых рядах.

История с пристройкой берет свое начало с мая нынешнего года. Именно тогда на тротуаре были вбиты металлические конструкции, которые были обмотаны лентами. Люди были вынуждены обходить эту территорию по дороге. И вот теперь здесь начали торговать фруктами.

Псковское агентство информации задаст вопрос в Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова о законности установки торговой точки на тротуаре.