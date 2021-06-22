Митрополит Варсонофий осенил Санкт-Петербург иконами с вертолёта, чтобы остановить пандемию

20:42, 22 июня 2021, ПАИ

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен. Как сообщается на сайте петербургской митрополии 22 июня, они облетели город на вертолете, чтобы помолиться об избавлении горожан от пандемии коронавируса. Об этом пишет «Фонтанка».

«Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве», — говорится на сайте митрополии.

Аналогичный облёт города митрополит совершал и в прошлом году, когда пандемия только начиналась. Не помогло.



В 2020 году Патриарх Московский и все я Руси Кирилл объезжал с иконой «Умиление» Москву, дабы защитить её от заразы.