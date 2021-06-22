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Происшествия

В питерском метро остановился состав поезда

Пробило кабель и состав в питерском метро остановился. Фото Telegram

В метро Санкт-Петербурга ежду станциями «Проспект Просвещения» и «Парнас» из-за технических проблем остановился состав. В метрополитене произошел пробой кабеля, из-за чего локомотив просто отключился.Люди в вагонах прождали полтора часа, все это время другие люди на станциях не могли уехать домой из-за парализованных станций. Только спустя полтора часа людей стали выводить из вагонов и по тоннелю вести к станции «Парнас». О том, как прошли эти томительные часы в вагоне и как проходила эвакуация, пассажиры метро рассказали «Комсомольская правда-Петербург».

- Было душно, но терпимо, - рассказал пассажир Антон. - Паники ни у кого не было, все своими делами занимались. Так мы просидели полтора часа в вагоне, а потом объявили, чтобы мы готовились к эвакуации. В первом вагоне открыли двери, мы были самые последние. Проходили через все вагоны, чтобы эвакуироваться. Все выходили спокойно. Везде стояли сотрудники метрополитена, которые говорили, куда идти, помогали спуститься с вагона. Мы шли вдоль путей по правой стороне, потому что по левой был токоприемник. Нам говорили, чтобы мы шли аккуратно, вдоль тоннеля стояли сотрудники, которые за всем следили. Шли мы недолго, пару минут, там буквально было метров 300. В самом тоннеле был полумрак.

Уже на самой станции «Парнас» Антон заметил, что одной из бабушек стало плохо. Она сидела вместе с врачами. По словам очевидцев, бабушка потеряла сознание.

Тем временем вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов выехал на место происшествия вместе с председателем комитета по транспорту Кириллом Поляковым и начальником Петербургского метрополитена Евгением Козиным.

Власти Санкт-Петербурга усилили наземный общественный транспорт в районе станций метро «Проспект Просвещения» и «Удельная».
«Отрабатываем нештатную ситуацию совместно с руководством МЧС и сотрудниками спецслужб», - написал вице-губернатор в своём паблике Вконтакте

 

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