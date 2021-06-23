Руководитель ПСП «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров получил от президента Владимира Путина благодарственную грамоту

09:00, 23 июня 2021, ПАИ

Руководитель ПСП «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров получил от президента России Владимира Путина благодарственную грамоту и медаль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По словам Дмитрия Назарова, идея проекта родилась спонтанно - во время разговора с его собственным дедушкой, который, проживая вдали от родных, как и многие старики, переживал из-за вынужденной изоляции, отсутствия живого общения. Решение не заставило долго ждать, команда «Псковстройпроекта» присоединилась к федеральному проекту #мывместе/

«Мы вместе с дедом и Светланой Мельничук из псковского отделения Союза пенсионеров начали работу по предоставлению помощи пенсионерам и нуждающимся в помощи людям», - рассказал Дмитрий Назаров. - Мы единым фронтом начали включаться в акции взаимопомощи. Собирали с волонтёрами посылки и развозили их по районам, покупали велосипеды для социальных работников, которым пришлось в пандемию особо нелегко, снимали полезные пенсионерам видеотренинги о спорте, публиковали советы по дачным вопросам, общались с ними в специально созданных пабликах в социальных сетях».

Проект, также получивший поддержку губернатора региона Михаила Ведерникова, привлёк большое количество единомышленников, объединил многие общественные организации Псковской области, в том числе «Команду 2018», Ресурсный центр развития добровольчества, Молодёжный центр Пскова, который стал одним из соорганизаторов волонтёрской акции.

«Общаясь со старшим поколением, я понял, насколько они сильны и активны. Им нужно только дать импульс и протянуть руку помощи. Награда, подписанная президентом, это результат слаженной работы всей Псковской области. Мы научились жить в этой сложной обстановке вместе, слаженно, как одна команда, одна семья. Я благодарен каждому, кто стал частью этой большой истории», - отметил Дмитрий Назаров.