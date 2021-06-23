Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Недобрые знамения обещает сегодня народный календарь

23 июня православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в IV веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Бога дар чудотворения и многих язычников обратил к вере.

Император Юлиан Отступник, жестоко преследовавший христиан, узнал о Тимофее Прусском и заключил его в темницу, но и там святитель продолжал проповедовать. Несмотря на многочисленные запреты Юлиана, Тимофей продолжал распространять христианскую веру — уже среди узников, деливших с ним тюремную камеру, а также людей, приходивших к окнам темницы. Тогда император приказал обезглавить епископа. Впоследствии мощи Тимофея Прусского были перенесены в Константинополь, а у его гробницы начали свершаться чудеса.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали в основном плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

23 июня 2021

Руководитель ПСП «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров получил от президента Владимира Путина благодарственную грамоту
23 июня 2021

Пекло до +36 градусов ожидается в Пскове
23 июня 2021

День балалайки празднуется сегодня
22 июня 2021

Молодые псковичи выложили в День памяти и скорби картину из свечей
22 июня 2021

Губернатор Псковской области проконтролировал направления обеспечения правопорядка в Псковской области
22 июня 2021

Студенты-спасатели почтили память советских солдат во Ржеве
22 июня 2021

В языковом лагере Сигово дети изучали обычаи и традиции сето
22 июня 2021

Новые ограничительные меры по коронавирусу ввёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...