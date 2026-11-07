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Общество

Псковская межрайонная больница опубликовала графики работы филиалов в ноябре

Псковская межрайонная больница опубликовала расписание приёма специалистов в плюсском и стругокрасненском филиалах и график выездов передвижных медицинских комплексов в ноябре 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в администрации Плюсского муниципального округа.

  • Псковская межрайонная больница опубликовала графики работы филиалов в ноябре
    Фото: Псковская межрайонная больница
  • Псковская межрайонная больница опубликовала графики работы филиалов в ноябре
    Фото: Псковская межрайонная больница
  • Псковская межрайонная больница опубликовала графики работы филиалов в ноябре
    Фото: Псковская межрайонная больница

В плюсском филиале вызов врача на дом осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 по номеру телефона кол-центра 8-921-210-27-98.

Приём проведут врачи-специалисты: терапевт, стоматолог, инфекционист, педиатр, гинеколог, рентгенолог и врач функциональной диагностики (УЗИ).

Кроме того, в ноябре запланированы выезды передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. 3 ноября медики посетят деревню Лющик, 6 ноября – Заполье, 10 ноября – Игомель, 17 ноября – Лосицы, 23 ноября – Посолодино, 27 ноября – Погорелово.

В стругокрасненском филиале приём проведут участковые терапевты, участковый педиатр, эндокринолог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, врач – инфекционист и фтизиатр, офтальмолог. Также будут работать диагностические кабинеты, куда местные жители могут обратиться за консультацией к рентгенологу, врачу УЗИ и врачу функциональной диагностики.

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