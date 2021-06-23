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Общество

Россияне могут уйти в отпуск на целый год

Работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, пишет РИА Новости.

Критерии уважительной причины не определены, работодатель сам решает, что считать уважительной причиной, что - нет. В законе также указаны категории граждан, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения содержания, более того, в ТК указаны сроки предоставления таких отпусков, уточнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок», - отметила эксперт.

Уходя в такой отпуск, работник в это время не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.

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