Акцизы на лимонад могут ввести в России

08:49, 23 июня 2021, ПАИ

Правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки, сообщили Минсельхоз и Минфин. Источник «Ведомостей» утверждает, что ежегодный сбор может составить 10–20 млрд рублей. Идея обсуждается в правительстве с 2016 года.

По итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручили предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным». Министерство не одобряет идею, так как это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков. Минсельхоз также опасается сокращения числа производителей и появления нелегального рынка напитков.

Представитель Минфина сообщил, что министерство обсуждает с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов. Он отметил, что решение не принято и вопрос требует проработки. Пресс-служба правительства отказалась от комментариев.

Рассматривается два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара. Собеседники газеты назвали разные основные цели акциза: пополнение бюджета и заботу о здоровье граждан.