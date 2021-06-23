Пекло до +36 градусов ожидается в Пскове

08:34, 23 июня 2021, ПАИ

23 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура днем от +31 до +36 градусов.

В Пскове пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем от +34 до +36. В Великих Луках днем также пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем от +33 до +35.