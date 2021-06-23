Пекло до +36 градусов ожидается в Пскове
23 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура днем от +31 до +36 градусов.
В Пскове пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем от +34 до +36. В Великих Луках днем также пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем от +33 до +35.
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