Автобус Псков – Великие Луки переходит на ежедневный режим
С 28 июня и до конца лета в связи с увеличением пассажиропотока меняется расписание движение автобуса по маршруту № 504 «Псков – Великие Луки».
Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, автобус будет курсировать ежедневно, отправляясь от автовокзала Пскова в 8:20, а от автовокзала в Великих Луках в 17:10.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
23 июня 2021
Руководитель ПСП «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров получил от президента Владимира Путина благодарственную грамоту
22 июня 2021
Губернатор Псковской области проконтролировал направления обеспечения правопорядка в Псковской области