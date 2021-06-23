Автобус Псков – Великие Луки переходит на ежедневный режим

08:40, 23 июня 2021, ПАИ

С 28 июня и до конца лета в связи с увеличением пассажиропотока меняется расписание движение автобуса по маршруту № 504 «Псков – Великие Луки».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, автобус будет курсировать ежедневно, отправляясь от автовокзала Пскова в 8:20, а от автовокзала в Великих Луках в 17:10.