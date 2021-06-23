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Происшествия

Три лесных пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Фото с места происшествия

Три лесных пожара ликвидировали в Псковской области за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

22 июня вблизи населенного пункта Пирогово Великолукского района (Великолукское лесничество) произошел лесной пожар. Возгорание выявлено сотрудниками ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр». На место происшествия незамедлительно направлены пожарные подразделения.

Фото с места происшествия

В тот же день возгорание лесного массива обнаружено в Порховском районе. Лесной пожар произошел вблизи населенного пункта Вошково. Площадь обнаружения - 0,42 га. 

Также лесной пожар произошел на территории Псковского района. В настоящий момент все три пожара ликвидированы.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

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