Новые симптомы коронавируса назвала Анастасия Повторейко

10:23, 23 июня 2021, ПАИ

Новые симптомы коронавируса назвала руководитель Псковской инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила, что теперь у пациентов нет потери обоняния, но появились боль и резь в глазах, симптомы ОРВИ и ОРЗ. По ее словам, порой люди думают, что перекупались, простыли из-за кондиционера, и не обращаются к врачу. «Есть высокая температура, болит горло, но пациенты не связывают это с ковидом», - отметила специалист.

Анастасия Повторейко добавила, что из-за нетипичного течения ковида ушла настороженность и в результате пациенты слишком поздно обращаются к врачу — уже с 40-60% и 90% поражением легких. Врач добавила, что теперь применяются совершенно иные подходы в лечении, так как использовавшиеся пару недель назад стали неэффективны.