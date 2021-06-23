Губернатор проинспектировал ход строительства Социального городка в Пскове

10:41, 23 июня 2021, ПАИ

Сегодня, 23 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства Социального городка в Пскове.

Как рассказал подрядчик, нынешние работы — это исправление ситуации за прошлым подрядчиком.

«Внешние сети добили, будет прокладка кабелей - исправление за прошлым подрядчиком. Теплосети сказали, что надо перекапывать лотки», - рассказал представитель подрядной организации.

На прокладку кабелей потребуется полторы недели. На первых этажах соцгородка сделана отделка, проводка. В целом существенного прогресса в строительстве не видно.

«Вот смотрите, я дал поручение и ничего не доделали. Как с вами договариваться дальше?» - задал вопрос губернатор, отметив, что отставание от графика - существенная причина, чтобы поменять поставщика материалов.

Строительство соцгородка ведется с 2013 года. Объект попал в разряд проблемных. Несколько дней назад губернатор высказал застройщику Социального городка недовольство по поводу низких темпов строительства.

После этого на стройплощадке якобы началось некое оживление. Накануне визита на стройку губернатора ПАИ проверило, как дело обстоит на самом деле. Мы с высоты сняли, что там, за забором, происходит. Музыка на видео бодрая, чего не скажешь о работе подрядчика. Насчитали на стройке 11 человек. Только половина из них занималась делом. Возможно, у остальных был перекур.

Объем работы, это видно по кадрам, еще большой, а строители никуда не торопятся.