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Анастасия Повторейко: Мы должны остановить пандемию, чтобы не допустить гибели пациентов

Руководитель Псковской инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня отметила, что необходимо остановить пандемию, чтобы не допустить гибели пациентов.

«Мне хочется провести день открытых дверей в инфекционной больнице, чтобы показать течение болезни, - отметила Анастасия Повторейко. - Инфекционную проблему хотят спрятать за большой стеной, но люди действительно погибают, мы должны говорить об этом громко».

Анастасия Повторейко отметила, что она не понимает антипрививочников.

«У нас нет выбора, мы должны остановить пандемию, а сделать это можно только с помощью выработки иммунитета путем вакцинации», - добавила врач.

Сейчас в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них открыты в торговых центрах. В Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине». Также мобильный пункт вакцинации работает на парковке у «Леруа Мерлен» в Пскове.

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