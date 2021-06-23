Михаил Ведерников поблагодарил подрядчика за ремонт улицы Чудской в Пскове

11:06, 23 июня 2021, ПАИ

Глава региона Михаил Ведерников проинспектировал качество дорожного ремонта на улице Чудской в Пскове 23 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин отметил, что сначала подрядчик привел в порядок тротуар, а затем дорогу.

«Все в порядке, все сделали, - добавил Елкин. - Дорогу уже приняли, это первый в городе крупномасштабный объект по нацпроекту».

Михаил Ведерников поблагодарил подрядчиков за проделанную работу и дал положительную оценку проделанному ремонту.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» на улице Чудской отремонтировали участок от моста Александра Невского до улицы Леона Поземского. Стоимость контракта составляет почти 88 млн, и основная сумма была заложена в асфальтобетонные смеси. Работы проводило ООО «ДорСтройСервис».