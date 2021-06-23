На двух корпусах соцгородка требуется переложить кровлю

11:12, 23 июня 2021, ПАИ

Кровлю на двух корпусах соцгородка необходимо переложить. Об этом в ходе рабочей поездки на соцобъект 23 июня сообщил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подрядчик, который сейчас работает на стройке.

Представитель подрядной организации рассказал, что на корпусах Г и Д нашли 8 точек с протекающей крышей. Крышу на корпусах возводил предыдущий подрядчик.

По словам заместителя губернатора Василия Осипова, предыдущий подрядчик выезжал на объект, осматривал, но вину не признает.

«Закажите экспертизу, если это ошибка предыдущего подрядчика, в судебном порядке взыщите с него», - рекомендовал Ведерников.

Обращаясь к представителям администрации области, курирующим строительство, губернатор заметил, что все проблемы и нюансы должны решаться с подрядчиком в режиме онлайн, если требуется - с выездом на место.

«Без зелёного света для подрядчика мы ничего не будем делать здесь. Давайте ответ подрядчику в течение получаса», - поручил руководителю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову отрегулировать вопросы взаимодействия губернатор.

«Все заинтересованы, надо слышать друг друга и идти навстречу, - заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства соцгородка в Пскове.