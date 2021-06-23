Заявления на два новых пособия от псковских семей начнут принимать с 1 июля

11:19, 23 июня 2021, ПАИ

Заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет начнут принимать с 1 июля. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства, сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

Новые выплаты может получить отец или мать, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5889,5 рубля в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 779 рублей), а выплата беременной женщине – 6 395,0 рубля (50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого в регионе – 12 790 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. Так, он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Обращаем внимание жителей региона, что критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.