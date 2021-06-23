Губернатор раскритиковал подрядчика, который ремонтировал улицу Поземского в Пскове

11:33, 23 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал качество дорожного ремонта на улице Леона Поземского в Пскове 23 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона заявил, что «осталось несколько съездов доделать, к Золотой набережной».

Михаил Ведерников отметил, что подрядчику следовало давно все доделать, поскольку прошло уже полгода.

«Деньги потеряете. Не потому что не любим вас - это общее условие для подрядчиков. Будем адекватно разговаривать, это не прибыльные проекты. Вы все делаете наугад, тратите деньги на материалы, людей, а принять дороги мы не можем», - добавил губернатор.