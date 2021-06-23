Губернатор поручил завершить работы в псковском парке Строителей к августу
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 июня проинспектировал ход ремонтных работ в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Михаил Ведерников отметил, что территория у Троицкого моста не благоустроена, и призвал доделать работы.
«Надо, чтобы горожане могли уже парком пользоваться, вы в августе обещали еще доделать, - подчеркнул глава региона. - Нужно, чтобы коллектив работал».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
23 июня 2021
Денис Сачков объяснил, как будет решаться проблема дефицита медкадров в Псковской области