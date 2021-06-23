Выставка декоративно-прикладного искусства Литвы откроется в Пскове

12:02, 23 июня 2021, ПАИ

25 июня в галерее «ЦЕХ» Псковского театра драмы откроется выставка декоративно-прикладного искусства Литвы, посвященная символам традиционных весенних праздников – вербе Вильнюсского края и соломенному саду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Выставка организована Генеральным консульством Литовской Республики в Санкт-Петербурге и Вильнюсским сообществом союза народных мастеров Литвы совместно с Псковским академическим театром драмы и литовским культурно-творческим обществом «Гинтарас» города Пскова.

В экспозицию вошли произведения народного искусства, которые представляют две традиции – традицию изготовления композиций из сухих цветов («верб») и декоративных изделий из соломы («соломенных садов»). Обе техники включены в Перечень ценностей нематериального культурного наследия Литвы.

Традиция плетения вербы зародилась в Литве в XIX веке и с тех пор передается из поколения в поколение, считаясь историческим и культурным наследием рода. Основными хранителями традиции являются жители Вильнюсского района. На выставке представлено более 100 верб; гости смогут ознакомиться с разнообразием их художественных форм.

По словам организаторов, «Соломенные cады» – один из самых красивых предметов традиционной литовской культуры, приравниваемый к символу Мирового Древа, явление, отражающее не только творческий потенциал народа, но и его мировоззрение. Представленные сады выполнены мастерами народного искусства из Вильнюса, Швенчёнис и Утены. Автором самого большого сада является Янина Павлюкявичене, единственная обладательница «Золотого венка» в номинации «Лучший народный мастер страны», которая в этом году празднует 91-й день рождения.

На выставке можно увидеть и новые формы народного искусства – композиции из цветов, мха, вечнозеленых растений, созданные Ромой Гудайтене, или работы художницы молодого поколения Лины Будене, которая использует смешанные техники ввязывания трав в проволочный каркас.

Экспонаты выставки «Хрупкая красота: верба и сад. Народное искусство Литвы» созданы народными художниками и мастерами Вильнюсского сообщества союза народных мастеров Литвы, их дополняют тематические работы, посвященные ярмарке «Казюкас», петербургских художниц с литовскими корнями Эгле Шёжините (живопись) и Дарьи Гайворонской (керамика).

Открытие выставки состоится в галерее «ЦЕХ» 25 июня в 16:30. С приветственным словом к гостям выставки обратится Генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Римгаудас Лошис.

Выставка «Хрупкая красота: верба и сад. Народное искусство Литвы» продлится до 29 августа. Галерея «ЦЕХ» Псковского театра драмы располагается по адресу: ул. Пушкина, 13 и работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.