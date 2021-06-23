Около 700 вызовов поступило в службу скорой помощи в Псковской области в июне

12:23, 23 июня 2021, ПАИ

В июне в Псковской области в среднем поступили около 700 вызовов в службу скорой помощи. Об этом заявил главврач Псковской областной службы скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

По словам Сачкова, небольшой спад обращений наблюдался в мае, за помощью в скорую обратились от 560 до 580 человек. Из-за аномальной жары в регионе и распространения коронавируса этот показатель вырос. В сутки в службу поступает около 60 вызовов.

«Сначала ведется опрос, что случилось, как, когда. После переходят на диспетчера направления, ближайшую скорую направляют к человеку. Все травмы, ожоги, роды — это все вызовы скорой. Неотложной помощи — это повышение температуры, давления», - сказал Сачков.