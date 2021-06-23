Денис Сачков объяснил, как будет решаться проблема дефицита медкадров в Псковской области
Главврач Псковской областной службы скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня рассказал, как в регионе планируется решать проблему дефицита медицинских кадров.
По его словам, специалисты отдела кадров службы скорой помощи будут выезжать в школы и там проводить мероприятия по профориентации.
Денис Сачков также рассказал, что средняя заработная плата у врача скорой в Псковской области составляет порядка 50 тысяч рублей в месяц. А допвыплаты, связанные с работой в пандемию, могут достигать 50 тысяч рублей, сумма зависит от занимаемой должности.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
23 июня 2021
Денис Сачков объяснил, как будет решаться проблема дефицита медкадров в Псковской области