Денис Сачков объяснил, как будет решаться проблема дефицита медкадров в Псковской области

12:33, 23 июня 2021, ПАИ

Главврач Псковской областной службы скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня рассказал, как в регионе планируется решать проблему дефицита медицинских кадров.

По его словам, специалисты отдела кадров службы скорой помощи будут выезжать в школы и там проводить мероприятия по профориентации.

Денис Сачков также рассказал, что средняя заработная плата у врача скорой в Псковской области составляет порядка 50 тысяч рублей в месяц. А допвыплаты, связанные с работой в пандемию, могут достигать 50 тысяч рублей, сумма зависит от занимаемой должности.