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Общество

Семь выпускников ПсковГУ отобрали для целевого обучения в клинической ординатуре

Фото Андрея Степанова

23 июня семь студентов специальности «Медицинская кибернетика» защитили итоговые квалификационные работы на отлично. Председателем комиссии стала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Перед началом защиты дипломов Марина Гаращенко обратилась к выпускникам с приветственным словом.

«Знаю, что вы тщательно готовились, - отметила Гаращенко. - Все темы вы знаете, каждый из вас все это отработал».

Также Марина Гаращенко пожелала будущим специалистам успехов, удачи и всего хорошего.

  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов
  • Защита итоговых квалификационных работ у студентов медицинского факультета ПсковГУ
    Фото: Андрей Степанов

По результатам защиты семь выпускников института медицины и экспериментальной биологии медицинского факультета ПсковГУ отобрали для дальнейшего целевого обучения по различным диагностическим специальностям в клинических ординатурах.

«Выпускники очень глубоко проработали темы выпускных квалификационных работ, эти работы очень значимы с точки зрения вопросов практического здравоохранения Псковской области, что было отмечено Мариной Гаращенко и другими членами комиссии», - рассказала исполняющая обязанности заведующей кафедрой фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ, профессор Наталья Иванова.

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