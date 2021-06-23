Клубничное полнолуние увидят псковичи на вечернем небе
24 июня на вечернем и ночном небе взойдёт яркая полная луна. Это полнолуние получило название клубничного. Оно приходится на время созревания урожая ягод – отсюда и название, сообщает news.obozrevatel.com.
Клубничная луна известна также как медовая луна (в это время обычно из ульев собирали мед), розовая луна (время цветения роз) и горячая луна (по ассоциации с жаркой летней погодой).
Ожидается, что ночь будет ясной, поэтому полнолуние можно будет наблюдать беспрепятственно, в том числе в Псковской области.
Полнолуние также совпадёт с суперлунием. В этот момент Луна кажется больше обычного, поскольку находится ближе к Земле.
Клубничная суперлуна взойдет ещё 23 июня в 21:39 по московскому времени и пропадет с неба в 4:01.
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