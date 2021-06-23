Итальянские компании ведут монтаж оборудования на заводе «Титан-Полимер»

13:56, 23 июня 2021, ПАИ

Продолжаются строительные работы на площадке псковского завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». В реализацию проекта было инвестировано 6,5 млрд рублей, создано более 100 из запланированных 500 рабочих мест.

Производство БОПЭТ планируются запустить в четвертом квартале текущего года. Проектная мощность завода - 72 тысячи тонн БОПЭТ-пленки в год.

На территории завода «Титан-Полимер» немецкие и итальянские специалисты выполняют работы по монтажу технологического оборудования для производства БОПЭТ-плёнок. Представители немецкой компании Dornier продолжают монтаж первой линии производства БОПЭТ-плёнок. Специалисты итальянской компании Lorandi завершают установку силосов.

Мастер по монтажу и установке силосов компании Lorandi Маурицио Манискалко отметил, что ведется работа по установке сборных силосов.

«Здесь будут храниться гранулы. Далее они по магистрали попадут на линию, где из них будет создаваться готовая продукция. Линейка оборудования в производстве самого высшего уровня. Это большой плюс для предприятия», - добавил Маурицио Манискалко.

Генеральный директор завода Герман Петрушко отметил, что в ближайшее время на площадку завода прибудут представители итальянской компании Bonfanti Srl, которые проведут шефмонтаж оборудования.

«Итальянская компания Bonfanti Srl является всемирно известным производителем подъемных кранов, эстакад и погрузочных платформ. Программное обеспечение, поставляемое компанией Bonfanti Srl, позволит оптимизировать технологические процессы резки и металлизации пленок, а также полностью управлять автоматизированным процессом перемещения и упаковки готовой продукции», - подчеркнул Герман Петрушко.

Данное оборудование спроектировано в строгом соответствии с европейскими нормами по улучшению безопасности механизмов, в частности оно соответствует «Основным требованиям по безопасности и защите здоровья», указанным в Европейской директиве. Единая транспортно-загрузочная система (ТЗС) предназначена для работы с двумя линиями БОПЭТ и двумя металлизаторами.