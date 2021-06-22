Золоту и бронзу завоевали псковские спортсмены на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

13:30, 23 июня 2021, ПАИ

На всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе псковские спортсмены завоевали золото и бронзу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в селе Игнатово Московской области в ССК «Лисья нора».

В Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия приняли участие более 270 спортсменов из 38 регионов страны.

Псковскую область на соревнованиях представили спортсмены Центра спортивной подготовки мастер спорта России Дарья Васильева и мастер спорта России Анна Веселова. В упражнении «ППП» с результатом 18 попаданий победу одержала Дарья Васильева, в аналогичном упражнении с результатом 13 попаданий третье место заняла Анна Веселова.