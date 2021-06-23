Пушкиногорцы могут принять участие в создании выставки «Завтра была война»

13:41, 23 июня 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает пушкиногорцев принять участие в создании выставки «Завтра была война». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Новая экспозиция расскажет о Пушкиногорском районе в 1930-е годы. В частности, о мирной жизни, людях, предприятиях, на которых они работали. Местные жители могут поделиться документами, фотографиями, памятными символами, а также предметами быта и одеждой того времени.

Экспозицию, основу которой будут составлять музейные предметы из собрания «Михайловского», планируется представить 30 июня.