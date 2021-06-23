Глава Пскова отчитается о работе за год 30 июня

14:16, 23 июня 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская отчитается о работе за 2020 год на 53-й сессии Псковской городской Думы, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

23 июня прошло совместное заседание комитетов городской Думы, на котором депутаты обсудили предстоящий отчет главы города о деятельности за прошлый год.

Парламентарии задали главе муниципалитета уточняющие вопросы, касающиеся благоустройства отдельных городских объектов.

«Отчет детальный, все расписано от и до, - резюмировал председательствующий на совместном комитете депутат городской Думы Эдуард Белов.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы вынести вопрос на сессию Псковской городской Думы с рекомендацией «принять».

53-я сессия городского парламента состоится 30 июня в 10:00 в ГКЦ.