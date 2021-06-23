Глава Пскова отчитается о работе за год 30 июня
Глава Пскова Елена Полонская отчитается о работе за 2020 год на 53-й сессии Псковской городской Думы, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
23 июня прошло совместное заседание комитетов городской Думы, на котором депутаты обсудили предстоящий отчет главы города о деятельности за прошлый год.
Парламентарии задали главе муниципалитета уточняющие вопросы, касающиеся благоустройства отдельных городских объектов.
«Отчет детальный, все расписано от и до, - резюмировал председательствующий на совместном комитете депутат городской Думы Эдуард Белов.
Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы вынести вопрос на сессию Псковской городской Думы с рекомендацией «принять».
53-я сессия городского парламента состоится 30 июня в 10:00 в ГКЦ.
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