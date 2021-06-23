Штрафов на 900 тысяч вынесло псковское УФАС за нарушения в сфере закупок за полгода

14:43, 23 июня 2021, ПАИ

За первое полугодие 2021 года псковское УФАС привлекло к ответственности за нарушения в сфере госзакупок 86 должностных лиц. Сумма штрафов составила 900 тыс. рублей. Об этом сообщила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В данный момент в работе имеются порядка 6 материалов по картельным соглашениям. Она уточнила, что в случае, если две компании вступили в сговор и не снизили цену на торгах — это не самый большой вред, который могут нанести картельные соглашения. «Но когда компания вышла, начала работать, а дальше оказывается, что выполнены не все работы, оборудование поставлено с пониженными характеристиками - от этого вред, это нужно останавливать», - пояснила руководитель УФАС.

В качестве примера она привела детскую площадку в Великих Луках. Совсем недавно антимонопольная служба выиграла суд по картельному сговору между заказчиком и участником торгов. По словам Ольги Милонаец, дело заключалось в том, что площадку поставили за меньшую сумму (1 миллион вместо 2,5), с меньшим количеством модулей и объемов работ, пониженной безопасностью.

Она отметила, что показатель выигранных УФАС споров по картелям составляет 99,99%. Ольга Милонаец добавила, что большинство картельных сговоров происходят на торгах по 44-фз. 115 жалоб в этой сфере поступило с начала года, 44 из них признаны обоснованными.