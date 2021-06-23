Партию сигарет на 4,6 млн рублей изъяли псковские таможенники в Невельском районе

14:50, 23 июня 2021, ПАИ

Псковские таможенники задержали крупную партию нелегальных сигарет, следовавших в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В Невельском районе сотрудники мобильной группы остановили для проверки грузовой автомобиль. В товаросопроводительных документах были указаны полимерные заготовки. Помимо товара в грузовом отсеке было обнаружено 185 коробок с 92,5 тысячи пачек сигарет белорусского производства.

«С начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни, - отметил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Альберт Скосырев. - По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей».

Табачные изделия изъяты сотрудниками МВД для проведения проверочных мероприятий.