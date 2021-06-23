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Общество

Первый регион в России объявил локдаун из-за коронавируса

В Бурятии из-за коронавируса с 27 июня по 11 июля ввели локдаун для того, чтобы приостановить новые случаи заражения, пишет ТАСС.

На это время в республике введены нерабочие дни. В это время запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озера Щучье.

Согласно последним данным, в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных коронавирусом (+258 за сутки). От коронавируса скончались 1066 человек (+20 за сутки). В стационарах в настоящее время лечатся 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 92,7%.

В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: «Cпутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Всего в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привились 162 557 человек, завершили вакцинацию 126 418 человек.

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