Бунинские чтения пройдут в Пскове

15:22, 23 июня 2021, ПАИ

В этом году Псковская областная библиотека меняет формат Бунинских чтений и выходит в online-пространство: площадкой для реализации идей 29 июня с 9:00 до 18:00 станет сайт библиотеки. Участниками чтений смогут стать все желающие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Традиционно, раз в два года, Псковская областная универсальная научная библиотека проводит Бунинские чтения. В целях осмысления наследия русского писателя и поэта Ивана Бунина и значения его творчества для мировой литературы Бунинские чтения проходили в Себеже. В них участвовали литераторы, учёные, писатели, поэты, краеведы, музейные и библиотечные специалисты, актёры театра.

«Чтения пройдут под эгидой научно-поэтического направления: будет представлено несколько фокусов - литературоведческий - удаленная контент-конференция «Творчество И. А. Бунина в литературоведческом аспекте: доклады, статьи, материалы» и художественно-поэтический - творческие видеоработы под эгидой online-чтений «Читаем Ивана Бунина». Отдельной страницей чтений станет раздел «Архив: из истории Бунинских чтений», - рассказали организаторы.

Участниками чтений в 2021 году станут доктор исторических наук, литературовед, критик, искусствовед, главный редактор альманаха «Литературные знакомства» Лола Звонарёва; председатель общественного объединения «Бунинское общество России», буниновед Дмитрий Минаев; член общественного объединения «Бунинское общество России», Международной федерации русских писателей, Международной гильдии писателей Евгений Лейзеров; заслуженный артист РФ Виктор Яковлев; сотрудники Музейно-выставочного центра «Тушино» и театра-студии «Слово» имени М. Р. Перловой (Москва), специалисты и читатели библиотек России.

Проект программы можно посмотреть здесь.

Начало традиции проведения Бунинских чтений положил известный псковский краевед, почётный гражданин города Пскова Натан Левин. Он обратился в областную библиотеку с предложением отметить 100-летие приезда Ивана Бунина на Псковскую землю. Библиотека не просто поддержала эту идею, но разработала культурно-просветительский проект – «Бунинские чтения», который успешно реализуется с 2012 года.