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Общество

Опубликована программа «Киноклуба» на фестивале «Западные ворота»

Программу «Киноклуб» представят на VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025», который пройдёт в Пскове с 4 по 6 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

Организаторы отмечают, традиция показывать картины, вызвавшие максимальный резонанс среди зрителей, зародилась в 2019 году.

В этом году участников ждут российские хиты с фестивалей, возможность увидеть самые обсуждаемые фильмы, живые дискуссии после просмотра.

Программа «Киноклуба» включает фильмы: «Там, где танцуют стерхи» (2024, Россия – Якутия, режиссёр – Михаил Лукачевский), «Последняя цена» (2024, Россия, режиссёр – Наур Гармелиа), Ровесник (2024, Россия, режиссёр – Фёдор Кудрявцев).

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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Опубликована программа «Киноклуба» на фестивале «Западные ворота»

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