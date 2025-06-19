Опубликована программа «Киноклуба» на фестивале «Западные ворота»
Программу «Киноклуб» представят на VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025», который пройдёт в Пскове с 4 по 6 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Организаторы отмечают, традиция показывать картины, вызвавшие максимальный резонанс среди зрителей, зародилась в 2019 году.
В этом году участников ждут российские хиты с фестивалей, возможность увидеть самые обсуждаемые фильмы, живые дискуссии после просмотра.
Программа «Киноклуба» включает фильмы: «Там, где танцуют стерхи» (2024, Россия – Якутия, режиссёр – Михаил Лукачевский), «Последняя цена» (2024, Россия, режиссёр – Наур Гармелиа), Ровесник (2024, Россия, режиссёр – Фёдор Кудрявцев).
Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.
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