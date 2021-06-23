Владислав Абрамов: Покупатели жилья в Пскове очень активны, нам нечего продавать

16:24, 23 июня 2021, ПАИ

«Покупатели активны, нам просто продавать нечего. В Пскове практически нет квартир», - заявил директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

По словам Абрамова, у компании остались 3-4-комнатные квартиры по 100 квадратных метров, «однушек» уже нет в городе, среди двухкомнатных квартир — только одна.

«Спрос не опускается, льготная ипотека помогла в 2020 году, и помогает сейчас. Она очень даже нужна», - сказал Абрамов.