Владислав Абрамов: Покупатели жилья в Пскове очень активны, нам нечего продавать
«Покупатели активны, нам просто продавать нечего. В Пскове практически нет квартир», - заявил директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.
По словам Абрамова, у компании остались 3-4-комнатные квартиры по 100 квадратных метров, «однушек» уже нет в городе, среди двухкомнатных квартир — только одна.
«Спрос не опускается, льготная ипотека помогла в 2020 году, и помогает сейчас. Она очень даже нужна», - сказал Абрамов.
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