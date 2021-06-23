Олег Брячак: Льготная ипотека — мудрое решение правительства

16:25, 23 июня 2021, ПАИ

«Льготная ипотека — мудрое решение правительства. То, что больше 12% это те ставки, с которыми бизнес работать не должен и не может, так как несет риски», - сказал лидер псковского отделения «Справедливой России» Олег Брячак на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

По словам Брячака, ипотека серьезно подстегнула спрос на жилье, а спрос подстегнул строительный рынок. Был поддержан большой сектор экономики в целом.

«Материалы выросли совершенно до безумных значений в короткий промежуток времени, ожидается подорожание квадратного метра. Жилье подорожало за полгода процентов на 20, дорожать жилье будет и дальше. Арматура, металл, которого много в доме, подорожал за полгода в 2 раза. Странно, доллар не дорожает. Надеемся, что ажиотаж пройдет и застройщики смогут планировать свои действия. Ситуация с ростом цен очень нехорошая, нужно включаться на федеральном уровне руководству страны, иначе тяжело будет выживать небольшим компаниям. Рост продолжается постоянно», - сказал Брячак.