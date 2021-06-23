Дожди и грозы ожидаются в Псковской области в ночь на 24 июня
24 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.
Температура по области: ночью +17…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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