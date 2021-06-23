Сергей Грахов наградил победителей и призеров премии «ТОП ЖК-2021»
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов наградил победителей и призеров премии «ТОП ЖК-2021» в медиацентре ПАИ 23 июня.
Первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области» занял ЖК «Балтийская жемчужина», который был построен СЗ «Псковжилстрой». Второе место в этой номинации занял ЖК «ТЭЦ на Великой» застройщика «Дом на Советской». Тройку лидеров замыкает жилой комплекс «7 Небо» застройщика «Руст».
В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области, доступное жилье» победу одержал застройщик «Реставрационная мастерская», который построил ЖК «СИТИ». Второе место занял застройщик «Псковжилстрой», который возвел ЖК «Балтийский каскад». Третье место — застройщик Scandinavia с жилым комплексом «Молодежный».
В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Северо-Западном ФО, малоэтажные дома» первое место занял ЖК «ТЭЦ на Великой» от застройщика «Дом на Советской».