Корпорация МСП готова поддержать инфраструктурные проекты в Псковской области

16:20, 23 июня 2021, ПАИ

Совещание «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма» прошло в Пскове. Представители туристического бизнеса, руководители органов местного самоуправления, региональных министерств по туризму, Корпорации малого и среднего предпринимательства и МСП Банка обсудили вопросы развития туризма на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей, входящих в макротерриторию «Из Москвы в Санкт-Петербург». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе круглого стола представителями Корпорации МСП были обозначены возможности поддержки малому и среднему бизнесу, занятому в сфере туризма. Речь также идет о специально разработанных комплексных продуктах, включающих как финансовые меры в виде гарантий и льготных кредитов, так и информационно-маркетинговую и имущественную помощь.

Со стороны Корпорации МСП также было отмечено, что поддержка туристических макротерриторий носит приоритетный характер и в дальнейшем количество поддержанных проектов будет только увеличиваться.

Реализация дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе со стороны Корпорации МСП стала возможной благодаря сотрудничеству с акционерного общества и Псковской области. Соответствующее соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума 2021 года.

Представителями профильных министерств и комитетов в сфере туризма на совещании были озвучены стратегические планы по повышению туристической привлекательности региона и строительству новых объектов туристической инфраструктуры, а также презентованы планируемые к реализации инвестиционные проекты, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

Руководство Комитета по туризму Псковской области отметило, что среди основных направлений деятельности органа исполнительной власти - создание и поддержка обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров «Псковский» и «Духовные истоки». Представители Корпорации МСП и МСП Банка сообщили о готовности рассмотреть проекты предпринимателей, задействованных в строительстве указанных объектов.

В рамках совещания были озвучены экспертные мнения предпринимательского сообщества. Особый интерес у участников круглого стола вызвала практика регионов по поддержке частных гидов, для которых реализуются специальные образовательные программы. Так, по итогам обучения экскурсоводы смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и воспользоваться специальным кредитным продуктом МСП Банка от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке 7,5% годовых.