Пропавшего неделю назад 29-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

16:59, 23 июня 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивают пропавшего 29-летнего Михаила Ухина из деревни Лудони Стругокрасненского района. Об этом сообщается в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

16 июня пропавший выехал на автомобиле Audi 200 темно-фиолетового цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные. Был одет в зеленую майку, черные спортивные брюки, серые кеды и черную кепку. С собой была спортивная сумка синего цвета.

Всех обладающих какой-либо информацией о пропавшем просят сообщить по телефону бесплатной горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8(800) 700-54-52 или 112.