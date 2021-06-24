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Общество

Российские банки борются за пенсионеров

Фото: Pixabay.com

Пенсионеры выгодны для кредитных организаций из-за их стабильного дохода длительное время, поэтому банки как можно больше хотят привлечь их к себе, сообщает «Коммерсантъ»

«Они действительно привлекательные клиенты и надежные заемщики для банков, и то, что в этот сегмент приходят новые игроки и разрабатывают специальные предложения для этой категории, только подтверждает высокий интерес к ним со стороны банков»,— отозвался о пенсионерах заместитель председателя Почта Банка Павел Тулубьев. 

ВТБ заявил о начислении 6% годовых на остаток по счету клиента ежемесячно для тех, кто начал получать пенсию на карту «Мир». Акция началась  с 1 июня.  

Помимо всего, банк обещает таким клиентам повышенный кешбэк при оплачивании услуг ЖКХ и покупок в аптеках.  

«Для получения повышенной доходности даже не требуется открывать вклад или накопительный счет — достаточно просто получать пенсию на карту»,— говорит руководитель департамента розничных продуктов и сегментов банка Андрей Осипов.   

Но не только ВТБ Банк участвует в этой гонке, в июне Почта Банк запустил свою акцию: 5% за все покупки в супермаркетах по карте до конца года для тех, кто переведет пенсию в банк до 31 августа.  

Соревнование за клиентов более старшего возраста началось еще в апреле. ВТБ и Почта Банк практически одновременно заявили вклады со ставкой 5–5,2% годовых при условии трат по карте в 10 тысяч рублей в месяц.  

Остальные банки никак не прокомментировали ситуацию с пенсионерами, однако все данные об обсуживающихся лицах находятся в общем доступе, например в Сбербанке, Газпромбанке, РСХБ, Совкомбанке, также предоставляются вклады и счета, а в Сбербанке количество пенсионеров, пользующихся их счетами, более 10 млн человек.

«Это тем более ценно на фоне значительно возросшего интереса клиентов трудоспособного возраста к инвестициям. Пенсионеров этот ажиотаж преимущественно не затронул», — рассказал управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. 

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Российские банки борются за пенсионеров

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