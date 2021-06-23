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Общество

259 млн рублей дополнительно поступят в бюджет Пскова

На комитете по стратегическому планированию и бюджетной политике под председательством Григория Стороненкова депутаты рассмотрели изменения в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы городского бюджета увеличиваются на сумму 259 млн 173 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации выделяются денежные средства в размере 242 млн 379 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение работ в библиотеке имени И. И. Василева (площадь Ленина, 3). На необходимые ремонтные работы по замене оконных и дверных проемов направят средства в филиал Городского культурного центра (ул. Юбилейная, 34) - 1 млн рублей.

Объем финансирования увеличен на развитие муниципальной системы образования. 554 тысяч рублей запланировано на устройство перегородки и приобретение мебели для вновь открываемого класса в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. На приобретение мебели и оборудования для вновь открываемых двух классов в школе № 3 - 230 тыс. рублей. На капитальный ремонт пищеблока средней общеобразовательной школы № 5 имени М. Н. Евтюхина направят 2 млн 234 тыс. рублей. 394 тыс. рублей запланированы на текущий ремонт полов в спортзале школы № 17, 100 тыс. рублей - на текущий ремонт путей эвакуации в школе № 9.

Дополнительные средства в размере 2 млн 677 тыс. рублей будут направлены на предоставление целевых субсидий общеобразовательным учреждениям города на средства защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.

Дополнительные средства направят в систему дошкольного образования. Целевые субсидии будут направлены на приобретение необходимого оборудования в детские сады, а также текущий ремонт санузла МБДОУ № 43 - 140 тыс. рублей, ремонт путей эвакуации МБДОУ № 50 - 420 тыс. рублей, на демонтаж аварийных теневых навесов МБДОУ № 41 - 250 тыс. рублей.

В программе развития и содержания улично-дорожной сети города Пскова следующие изменения. Более 5 млн направят на разработку схемы и проекта развития велотранспортной системы города. 11 млн 616 тыс. рублей - на ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Индустриальной до выезда между домами № 14,16 на ул. Инженерной. 36 млн рублей пойдут на дополнительные работы по строительству временного моста через реку Великую.

Увеличение отчислений в городской бюджет затронет и благоустройство дворовых территорий. На эти цели запланировано 11 млн 390 тыс. рублей по адресам: пер. О. Зобова, 2; ул. Маргелова, 15; Юбилейная, 65; Рижский пр., 75; Октябрьский пр., 38. Помимо этого, 500 тыс. рублей выделяется на вывоз мусора с несанкционированных свалок в связи с обращениями граждан. Депутаты рекомендовали главе города рассмотреть данный вопрос на предстоящей сессии Псковской городской Думы.

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