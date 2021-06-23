Около тридцати процентов пользователей сайта ПАИ сделали прививку. Результаты опроса

17:44, 23 июня 2021, ПАИ

Уже больше года мир борется с пандемией, и, к сожалению, до победы ещё далеко. За последние несколько дней статистика заболеваемости по России возросла вдвое. Конечно, всё не так мрачно, как год назад: медперсонал более подготовлен, больничных коек хватает, есть оборудование и самое главное – прививка. Однако вакцинирование протекает не так активно, как хотелось бы. Вследствие чего высок риск вновь скатиться до опасной черты заражения и отправить всех на домашние каникулы. Чтобы этого не произошло, некоторые регионы вводят обязательную вакцинацию для всех контактных сфер. Псковская область тоже готовится проследовать по этому пути, но, как показал наш опрос, не все это одобряют.

Восемь процентов пользователей сайта Псковского агентства информации готовы сделать прививку, но не в контексте обязательной меры. Около двенадцати процентов считают, что не следует никого обязывать, нужно больше внимания уделять мотивации и агитации. Доказать, что прививка – единственный ключ к возвращению жизни в прежнее русло. Однако почти тридцать три процента зрителей и читателей нашего сайта не нуждаются в мотивации и уже внесли свой вклад в борьбу с пандемией – привились.

Большинство же участников опроса против обязательной вакцинации в любом её виде. Их набралось около сорока процентов. О причинах остаётся только догадываться. И, возможно, этой теме следует уделить отдельное время. Как и теме антипрививочников. На нашем сайте таковых оказалось чуть больше девяти процентов.

Межу тем, почти половина опрошенных россиян (49%) поддерживает решение властей регионов о введении обязательной вакцинации против коронавируса. Такие данные показал опрос ВЦИОМ. Так или иначе, обязательная вакцинация уже в действии: некоторые вузы отказываются принимать абитуриентов без прививки, в некоторых ресторанах и барах нельзя провести время без надлежащего документа, без прививки не уехать в другую страну, не попасть на концерт и многое другое.

Напомним, что масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Воспользоваться этим или нет – каждый решит сам, но оставлять этот вопрос нерешённым точно нельзя.

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