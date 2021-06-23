Судьбу участка в границах СНТ на Линейной решат депутаты Псковской гордумы

17:29, 23 июня 2021, ПАИ

Вопрос о перезонировании участка в границах СНТ вдоль улицы Линейной рассмотрят на сессии Псковской городской Думы 30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

23 июня информацию администрации Пскова, рассмотренную по обращению представителей СНТ, расположенных вдоль улицы Линейной, заслушали члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности гордумы. Заседание состоялось под председательством Валерия Тюменцева.

Ранее представители этих садоводческих товариществ обратились к городским властям с просьбой перезонировать данный участок с зоны Ж1 («Жилая застройка повышенной этажности») в зону в Ж4 («Индивидуальная жилая застройка») и внести соответствующие изменения в Генеральный план города. В данный момент садоводы лишены возможности строительства на своих участках жилых домов с правом регистрации в них.

После рассмотрения вопроса члены думского комитета рекомендовали главе города Елене Полонской включить его в повестку дня очередной сессии. Также депутаты поддержали предложение руководителя муниципалитета рекомендовать администрации Пскова разработать и внести в Псковскую городскую Думу проект Решения об изменениях в Генеральный план города в части корректировки зоны Ж1 на Ж4 применительно к указанному участку.